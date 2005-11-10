Il tecnico del Tottenham Roberto De Zerbi ha parlato del prossimo match di campionato contro il Sunderland"Stamattina, prima dell'allenamento, ho riguardato il video della partita contro il Sunderland della scorsa stagione; ho osservato i volti dei miei giocatori e il loro comportamento. Xavi Simons, Micky van de Ven, Conor Gallagher, Lucas Bergvall, il portiere... tutti loro erano in campo dall'inizio.

Come hai detto tu, da quel momento è cambiato tutto: credo che abbiamo lavorato sodo, e bene, tutti quanti, dal proprietario, il club e la dirigenza, fino al magazziniere. Ognuno ha lavorato al meglio, con grande impegno e passione. Alla fine, se hai qualità e credi in te stesso e in quello che fai, riesci a superare le difficoltà. È una grande lezione per tutti in questo club.

Sarà una partita molto dura, in uno stadio caldissimo; il Sunderland è una squadra fisica, forte. Ho visto diverse loro partite in casa: giocano con grande energia e intensità. Hanno uno stile ben definito e ottimi giocatori; se vogliamo vincere, dobbiamo esprimere il nostro calcio migliore e mettere in mostra tutte le nostre qualità. È un test fondamentale per noi: ci sono partite in cui puoi giocare a calcio, ma ce ne sono altre, specialmente in trasferta, in cinque o sei stadi in particolare, in cui, oltre a giocare, devi aggiungere qualcosa in più: carattere, determinazione nei duelli e personalità. Solo così possiamo portare a casa la vittoria".