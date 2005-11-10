Tottenham, De Zerbi: "Se hai qualità e credi in te stesso, riesci a superare le difficoltà"
Andrea Piras
Il tecnico del Tottenham Roberto De Zerbi ha parlato del prossimo match di campionato contro il Sunderland"Stamattina, prima dell'allenamento, ho riguardato il video della partita contro il Sunderland della scorsa stagione; ho osservato i volti dei miei giocatori e il loro comportamento. Xavi Simons, Micky van de Ven, Conor Gallagher, Lucas Bergvall, il portiere... tutti loro erano in campo dall'inizio.
Come hai detto tu, da quel momento è cambiato tutto: credo che abbiamo lavorato sodo, e bene, tutti quanti, dal proprietario, il club e la dirigenza, fino al magazziniere. Ognuno ha lavorato al meglio, con grande impegno e passione. Alla fine, se hai qualità e credi in te stesso e in quello che fai, riesci a superare le difficoltà. È una grande lezione per tutti in questo club.
Sarà una partita molto dura, in uno stadio caldissimo; il Sunderland è una squadra fisica, forte. Ho visto diverse loro partite in casa: giocano con grande energia e intensità. Hanno uno stile ben definito e ottimi giocatori; se vogliamo vincere, dobbiamo esprimere il nostro calcio migliore e mettere in mostra tutte le nostre qualità. È un test fondamentale per noi: ci sono partite in cui puoi giocare a calcio, ma ce ne sono altre, specialmente in trasferta, in cinque o sei stadi in particolare, in cui, oltre a giocare, devi aggiungere qualcosa in più: carattere, determinazione nei duelli e personalità. Solo così possiamo portare a casa la vittoria".