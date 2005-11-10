Il tecnico del Tottenham Roberto De Zerbi ha parlato in conferenza stampa della situazione degli infortunati: "Tosin ha iniziato oggi con noi. Non saprei, domani analizzeremo la situazione. Lucas Bergvall è malato; non so se sarà disponibile per giocare o meno. Mudryk è ancora fuori.

Savinho forse salterà anche le partite del periodo natalizio? Sì, purtroppo credo di sì. È una situazione difficile da accettare. È un bravo ragazzo e sta soffrendo per questo nuovo infortunio, ma fa parte del calcio. Se guardi agli altri club europei, tutti quanti stanno facendo i conti con tantissimi infortuni.

Sai, il tempo e il lavoro sono ciò che risolve i problemi. Ora lui ha bisogno di tempo e di lavorare sodo con lo staff medico; poi, tra... non saprei, 50, 60, 80 giorni, non saprei dire esattamente quando, al suo rientro, credo che sarà fondamentale per noi nella fase conclusiva della stagione".