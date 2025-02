Ufficiale Tra gli esuberi del Chelsea, via anche Chilwell: arriva in prestito al Crystal Palace

Ben Chilwell è un nuovo giocatore del Crystal Palace fino al termine della stagione. Il terzino sinistro inglese arriva dal Chelsea in prestito senza diritto o obbligo di riscatto per i Glaziers dopo una stagione da emarginato, da 45 complessivi tra tutte le competizioni, per via delle scelte apportate da Enzo Maresca sulla panchina dei Blues. Adesso il giocatore classe '96 volta pagina e si affida a mister Glasner.

Il comunicato ufficiale

"Il Crystal Palace è lieto di confermare l'ingaggio di Ben Chilwell in prestito dal Chelsea. Il 28enne, che può ricoprire diverse posizioni sul lato sinistro del campo, si unisce agli Eagles fino alla fine della stagione. Diventa il secondo acquisto del Palace nella finestra di trasferimenti di gennaio, dopo l'arrivo di Romain Esse".

Le prime parole del neo arrivato: "Sono molto entusiasta di essere qui. Il Crystal Palace è un club che sta andando in una grande direzione. Guardando agli ultimi mesi, con i risultati e come sta giocando la squadra, è stata una scelta facile venire qui".

Il presidente Steve Parish ha dichiarato: "Ben ha esperienza ai massimi livelli del calcio europeo e internazionale. Sono molto felice che si sia unito a noi in prestito, e crediamo che sarà una grande aggiunta alla squadra".