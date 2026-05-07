Ufficiale Troppi problemi legati alle commozioni cerebrali, Vincent Pajot si ritira a 35 anni

Vincent Pajot ha annunciato il ritiro dal calcio professionistico all’età di 35 anni, chiudendo una carriera lunga che lo ha visto protagonista per oltre 400 partite tra Ligue 1 e Ligue 2. Secondo quanto riportato da Dauphiné Libéré, la decisione è arrivata dopo una serie di problemi legati a commozioni cerebrali, che hanno inciso in modo sempre più pesante sulla sua condizione fisica.

Il centrocampista dell'Annecy non gioca dallo scorso settembre, quando aveva subito l’ultimo episodio durante una partita contro il Troyes. Da quel momento non è più tornato in campo, segnando di fatto la fine anticipata della sua attività agonistica. Cresciuto nel settore giovanile del Rennes, Pajot si era affermato in prestito al Boulogne-sur-Mer prima di imporsi proprio con il club bretone. Il passaggio al Saint-Étienne nel 2015 aveva rappresentato uno dei momenti più importanti della sua carriera, con un ruolo centrale nella squadra di Christophe Galtier.

Proprio in quegli anni erano emersi i primi problemi legati ai colpi alla testa. Il giocatore aveva raccontato in passato: "Credo di essere stato uno dei primi calciatori ad aver seguito un protocollo per le commozioni. Dopo alcuni impatti ho iniziato ad avere disturbi visivi, vertigini e perdita di equilibrio. Bisogna fare attenzione". Successivamente ha vestito anche le maglie di Angers e Metz, prima di approdare all'Annecy nel 2022, dove ha contribuito alla crescita del club fino alla Ligue 2. Giocatore discreto ma estremamente affidabile, Pajot lascia il calcio senza clamore, ma con il riconoscimento di una carriera costruita su continuità e spirito di sacrificio, segnata però negli ultimi anni da un tema sempre più centrale nel calcio moderno: la tutela della salute dei giocatori.