ufficiale AEK Atene, rinnovo lunghissimo per Almeyda. Ha firmato fino al 2028

Matias Almeyda proseguirà la sua avventura in Grecia. L'ex giocatore di Parma, Inter e Brescia, allenatore dell'AEK Atene dal maggio dello scorso anno ha rinnovato oggi con il club ellenico fino al giugno del 2028. In questo momento l'AEK è secondo in classifica a -4 dal Panathinaikos primo.