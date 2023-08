ufficiale Atletico Madrid, salutano due giovani. Mollejo e Martin prestati in seconda serie

Doppia cessione ufficializzata negli scorsi giorni dall'Atletico Madrid, che lascia partire due giovani giocatori ma solamente in prestito secco per la prossima stagione, con la finalità di far accumulare loro minuti e tornare a valutarli al termine dell'annata.

Lasciano i Colchoneros l'attaccante esterno Victor Mollejo (22 anni) e la punta centrale Carlos Martin (21). Entrambi giocheranno il prossimo campionato di seconda divisione: il primo è stato ceduto in prestito al Saragozza, il secondo al Mirandes.