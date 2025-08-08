TMW Anche Raspadori lascia il Napoli. Fumata bianca in arrivo con l'Atletico Madrid, tutti i dettagli

Dopo il Cholito Simeone, passato nei giorni scorsi al Torino, il Napoli mette a segno un'altra cessione in attacco. E' virtualmente fatta, infatti, per il trasferimento di Giacomo Raspadori all'Atletico Madrid, dopo la prima offerta ufficiale dei Colchoneros ad Aurelio De Laurentiis nelle prime ore di oggi.

Col passare della giornata i contatti sono andati avanti e nel tardo pomeriggio è arrivata anche la base di accordo, col Napoli che ha accettato il rilancio dell'Atletico Madrid che sborserà un assegno da 22 milioni di parte fissa più bonus per arrivare ad un massimo di 26 complessivi. Per l'attaccante ex Sassuolo, invece, già pronto un contratto che avrà durata quinquennale e che sarà firmato dopo il superamento delle visite mediche.

Parallelamente proseguono le operazioni in entrata, dopo i 6 colpi messi a segno nella prima parte della sessione di calciomercato. Nelle ultime ore infatti il direttore sportivo Manna ha portato avanti i contatti col Girona per Miguel Gutierrez, esterno mancino per il quale è stata trovata la quadra per il cartellino e che arriverà in azzurro per circa 20 milioni di euro: restano da sistemare alcuni dettagli riguardanti il suo accordo con la società azzurra, ma il giocatore ha già dato il proprio via libera al trasferimento.