Napoli, per il post Raspadori il sogno proibito è Grealish. Tre le alternative più percorribili

Tutto in silenzio, senza un saluto ufficiale, né un abbraccio sul palco. Giacomo Raspadori lascia Napoli dopo tre stagioni vissute a metà, tra tante panchine ma anche momenti decisivi, gol pesanti e uno scudetto storico. Il giorno della presentazione ufficiale della squadra, la sua assenza ha fatto rumore: un’ora prima era ancora in campo ad allenarsi agli ordini di Antonio Conte, applaudito dai tifosi che non sapevano sarebbe stata l’ultima volta.

A fine seduta, il direttore sportivo Giovanni Manna lo ha raggiunto per comunicargli l’accordo raggiunto con l’Atletico Madrid: 22 milioni di parte fissa più bonus, per un totale che potrebbe toccare i 26. Una cessione lampo, che sorprende molti e lascia un velo di malinconia. Jack se ne va senza polemiche, ma consapevole che nel nuovo Napoli non c’era più spazio per il suo profilo da jolly offensivo. Conte lo aveva addirittura provato da mezzala, ruolo lontano dalla sua vera natura.

Ora il club guarda avanti. Via Raspadori, si apre la porta per un colpo sulle fasce offensive, scrive La Gazzetta dello Sport. Grealish del Manchester City è il sogno proibito, ma l’ingaggio da 15 milioni lo rende inavvicinabile. Più concrete le piste che portano a Federico Chiesa, in uscita dal Liverpool, o a profili internazionali come Kevin del Shakhtar e Nusa del Lipsia. Il mercato del Napoli è ancora aperto: lo scenario è cambiato, e un nuovo asso potrebbe presto prendere il posto del Jack.