Ennesimo colpo di mercato, stavolta in prospettiva, da parte del Chelsea. I Blues hanno appena annunciato infatti l'acquisto del centrocampista classe 2007 Kendry Paez. L'ecuadoriano, che raggiungerà Londra al compimento del 18° anno d'età, è uno dei più interessanti talenti dell'Independiente Del Valle e del calcio sudamericano.

Questo l'annuncio dei londinesi:



Chelsea Football Club has agreed a deal to sign teenage midfielder Kendry Paez from Independiente del Valle! ✍️

— Chelsea FC (@ChelseaFC) June 5, 2023