Ufficiale Chelsea, serve pazienza con Kendry Paez: deciso il prestito annuale allo Strasburgo

Dopo averlo prenotato con largo anticipo (2023) per 10 milioni, ancora non è il momento per Kendry Paez di militare stabilmente tra le fila del Chelsea. Il club londinese infatti per la stagione imminente ha preferito spedire il trequartista classe 2007 in prestito annuale allo Strasburgo, in modo tale da permettergli di prendere familiarità con il calcio europeo, a partire dalla Ligue 1. L'ufficialità è arrivata da entrambi i club.

Il comunicato del Chelsea

"Il centrocampista del Chelsea Kendry Páez si è unito al club di Ligue 1 RC Strasbourg con la formula del prestito per l'intera stagione. L'accordo per portare Páez a Stamford Bridge è stato concluso nel giugno 2023, ma ha potuto completare il trasferimento solo dopo il compimento del 18º anno di età, a maggio. Páez ha accumulato molta esperienza in prima squadra dopo aver esordito a livello professionistico nel febbraio 2023. Il 18enne ha collezionato 70 presenze con l’Independiente del Valle ed è già stato convocato 18 volte con la nazionale dell’Ecuador. Non vediamo l’ora di seguire e supportare lo sviluppo di Kendry durante la sua esperienza in Francia. In bocca al lupo, Kendry!".

L'annuncio dello Strasburgo

"Il Racing ufficializza l’arrivo in prestito di Kendry Páez per la stagione 2025-2026, proveniente dal Chelsea, club che lo ha tesserato quest’estate. Cresciuto nell’Independiente del Valle, è diventato il più giovane giocatore nella storia a vestire la maglia della nazionale ecuadoriana, a soli 16 anni. Nato nel 2007, il giocatore vanta già 18 presenze (e 2 gol) con la sua nazionale".