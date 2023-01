ufficiale Club Brugge, nominato il nuovo allenatore. È l’inglese Scott Parker

Nelle scorse ore il Club Brugge ha reso noto il successore di Hoefkens, esonerato nonostante la squadra belga sia agli ottavi di Champions, a fronte comunque di un 4° posto non soddisfacente in campionato. Panchina affidata all’inglese Scott Parker, che ha come ultima esperienza il Bournemouth, con cui si è separato all’inizio di questa stagione. Si è presentato ieri in conferenza stampa: “Per me è una grande sfida, dopo una vita intera lascio il Regno Unito ma sento che è la scelta giusta. Non vedo l’ora di iniziare”.