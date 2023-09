ufficiale Djalò non lascia Braga, anzi raddoppia: lo Sporting annuncia il rinnovo fino al 2027

Lo Sporting Braga blinda uno dei suoi talenti: Alvaro Djalò, esterno offensivo spagnolo, rinnova fino al 2027. Ad annunciarlo è lo stesso club portoghese, inserito nello stesso girone di Champions League del Napoli, tramite un comunicato ufficiale.

Djalò, classe '99, gioca a Braga ormai da sei anni, da quando aveva 18 anni. Arrivò nel 2017 dall'SD Begona, poi dopo la trafila nel settore giovanile ha debuttato lo scorso anno in prima squadra, collezionando poi 24 presenze in campionato. Quest'anno ha già segnato quattro gol e fornito due assist in otto partite.