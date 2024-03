Ufficiale L'Athletic Club guarda già al futuro: acquistato dallo Sporting Braga bomber Alvaro Djalò

vedi letture

Alvaro Djalò sarà un nuovo giocatore dell'Athletic Club. Ad annunciarlo è lo stesso club basco, che informa sui propri canali ufficiali dell'accordo totale con lo Sporting Braga per l'acquisto dell'attaccante ispano-guineano. Il classe '99 - spiegano i biancorossi - si trasferirà a Bilbao per le prossime cinque stagioni a partire dal prossimo 1° luglio. Per lui in questo 2023-24 si contano finora 38 presenze, 14 reti e 3 assist con la maglia dei portoghesi.

Di seguito il doppio annuncio ufficiale.