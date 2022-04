ufficiale Fulham, confermato l'attaccante Wilson. Arriva dal Liverpool dopo un anno in prestito

Il Fulham ha confermato la permanenza di Harry Wilson, attaccante venticinquenne autore di dieci gol e diciassette assist in Championship. Era arrivato un anno fa dal Liverpool e ora, per quattordici milioni di euro, rimarrà ai Cottagers, neopromossi in Premier League.