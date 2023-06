ufficiale Heidenheim neopromosso in Bundesliga, ben cinque addii a zero e un rinnovo

Grandi manovre in casa Heidenheim dopo la felice notizia della promozione in Bundesliga, maturata peraltro in condizioni piuttosto rocambolesche ai danni dell'Amburgo.

Il club tedesco ha annunciato cinque partenze: salutano a fine contratto i centrocampisti Dzenis Burnic (25 anni) e Andreas Geipl (31), il terzino Marvin Rittmuller (24) e i trequartisti Merveille Biankadi (28) e Mert Arslan (19). Di contro rinnova fino al 2025 l'esperto portiere Vitus Eicher, 32 anni.