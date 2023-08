ufficiale Henry torna in Nazionale da tecnico. Guiderà l'Under 21 dei Blues

Notizia nell'aria già in giornata e diventata ufficiale in questi minuti: Thierry Henry è stato nominato commissario tecnico della Francia Under 21. Contratto fino al 2025 per l'ex attaccante, chiamato alla guida dei Blues Under 21 per condurli alle Olimpiadi del 2024 in programma a Parigi.

Dopo l'esperienza come assistente di Martinez al Belgio, Henry si rimette in discussione da tecnico. La Federazione Francese ne ha annunciato l'arrivo con un post sui propri canali social.