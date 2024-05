Ufficiale Stoccarda, riscattato Stergiou dal San Gallo: il terzino ha firmato fino al 2028

Lo Stoccarda ha annunciato di aver riscattato dal San Gallo il difensore Leonidas Stergiou facendogli firmare un contratto fino al 2028. Arrivato la scorsa estare il terzino destro, che può giocare anche come centrale, svizzero ha disputato in questa stagione 18 presenze fra campionato e DFB Pokal conquistando la fiducia del club come spigato anche dal direttore sportivo Fabian Wohlgemuth: “Leo ha gestito molto bene il passaggio in Bundesliga e ha sottolineato in più occasioni la sua importanza per la squadra. Siamo rimasti colpiti dalle sue capacità calcistiche tanto quanto dal suo atteggiamento professionale. Leo ha sempre risposto presente quando avevamo bisogno di lui e ha continuato a lavorare duro sulla sua crescita, anche quando giocava poco. Siamo lieti che Leo continuerà a indossare la maglia dello Stoccarda anche in futuro”.

“Sono molto contento della fiducia che è stata riposta in me. Voglio continuare a giustificarlo con buone prestazioni. - spiega Stergiou sul sito del club - Inizialmente avevo bisogno di un po' di tempo per ambientarmi, ma sono entrato a far parte di un team eccezionale. Per me si trattava di imparare molto ed essere pronto quando c’era bisogno di me. Sono molto contento di come è andata la stagione”.