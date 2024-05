Ufficiale Il Salisburgo ha il suo Pep: Lijnders, storico vice di Klopp, è il nuovo allenatore

C'è vita oltre Jurgen Klopp e il Liverpool. Pepijn Lijnders, storico vice del tecnico tedesco, è il nuovo tecnico del Salisburgo, che ne ha annunciato l'ingaggio poco fa.

L'olandese lascerà Anfield insieme a Klopp, che ha deciso di prendersi un periodo sabbatico: "Ho sempre detto che avrei smesso con Jürgen", ha detto a febbraio. "Non farò l'assistente di nessun altro allenatore. È arrivato il momento di andare via e di diventare primo allenatore": Lijnders ha cominciato la sua carriera nel 2003 come responsabile delle giovanili del PSV Eindhoven, prima di passare all'Under 16 del Liverpool nel 2014. Un anno dopo ha lavorato per la prima volta come assistente allenatore sotto Brendan Rodgers, poi era passato al NEC Nijmegen, prima di ricevere la chiamata di Klopp e tornare al Liverpool all'inizio della stagione 2018/19.