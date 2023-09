ufficiale Il Newcastle non perderà Wilson a 0. Ha rinnovato fino al 2025

vedi letture

Callum Wilson, miglior marcatore del Newcastle nelle ultime tre stagioni, ha rinnovato il suo contratto, che sarebbe scaduto il 30 giugno 2024. Il nuovo accordo, riportano i canali ufficiali dei Magpies, scadrà nel 2025.

Arrivato dal Bournemouth nel settembre 2020, Wilson ha segnato 40 gol in 79 partite di campionato con il Newcastle, di cui due su quattro presenze in questa stagione, un record che lo ha portato al quinto posto nella classifica dei marcatori di tutti i tempi in Premier League del club. Si trova ad un solo gol dal leggendario Les Ferdinand e con altri otto gol passerà al secondo posto nella lista, dietro solo al grande Alan Shearer.

Il 31enne, che ha firmato anche due gol in nove partite con l'Inghilterra, ha dichiarato: "Sono felice, è un club fantastico e sono stato accolto bene fin da quando ho varcato la soglia. Ora stiamo andando benissimo ed è bello impegnare il mio futuro. Ci attendono grandi cose. Quando sono arrivato avevo l'ambizione di tornare in Premier League dopo essere stato retrocesso con il Bournemouth; volevo giocare in Europa e raggiungere i 100 gol in Premier League. Erano le mie ambizioni e lo sono ancora. Sono vicino a entrare nel 'Club dei 100' e anche diventare il secondo marcatore di tutti i tempi della Premier League per il Newcastle sarebbe un risultato straordinario, avendo ammirato Shearer per molti anni".