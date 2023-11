ufficiale Il nuovo allenatore di Bonucci è un ex Spezia. L'Union Berlino annuncia Bjelica

Nenad Bjelica è il nuovo allenatore dell'Union Berlino, lo annuncia il club tedesco con un comunicato ufficiale. 52 anni, il croato raccoglie il testimone di Urs Fischer.

"Con Nenad Bjelica abbiamo potuto attrarre un allenatore esperto che ha lavorato con successo in diversi paesi. Ha le idee chiare su come vuole guidare la nostra squadra e che tipo di calcio dovrebbe giocare; gli affidiamo con l'obiettivo di "condurli nuovamente al successo", ha dichiarato Dirk Zingler, presidente dell'1. FC Union Berlin. "Auguro a Nenad Bjelica e all'intera squadra un buon inizio per il loro lavoro insieme".

“L’Union è un club molto ben gestito in uno dei campionati più importanti d’Europa. Il mio compito è portare la squadra fuori da una fase difficile e far emergere nuovamente i suoi punti di forza. “Non vedo l’ora di affrontare questa sfida”, spiega Nenad Bjelica quando assume l’incarico presso l’Union. “Voglio vedere un calcio ben organizzato, attivo e dominante e giocatori pronti ad assumersi la responsabilità. Su questo lavoreremo insieme d'ora in poi”.

Noto anche al calcio italiano per aver allenato lo Spezia da luglio 2014 a novembre 2015, Bjelica raccoglie una squadra in profonda crisi, penultima in classifica e che solamente ieri ha trovato un pari che ha posto fine a una inquietante serie di 9 sconfitte consecutive in Bundesliga. Già compromesso il cammino in Champions League dove la squadra al suo esordio nel massimo torneo continentale ha raccolto solo un punto, al "Maradona" contro il Napoli. Le ultime due partite saranno decisive per tentare l'assalto al paracadute dell'Europa League.