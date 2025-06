La Juventus pronta ad alzare il muro: Bremer verso il rientro, Tudor vuole Balerdi

vedi letture

La Juventus vuole tornare ad alzare il muro. Come per le case che si costruiscono prima le fondamenta, per allestire una squadra vincente, serve che la difesa sia solida. E la sconfitta pesante rimediata nel terzo turno del Mondiale per Club ha fatto scattare più di un allarme dalle parti della Continassa in vista della prossima stagione. La società infatti, molto attiva sul mercato sul fronte Jonathan David, adesso metterà nel mirino un difensore che possa dare solidità ad un reparto mostratosi troppo fragile contro gli uomini di Guardiola.

Il primo acquisto arriva direttamente dall'infermeria e non sarà un "innesto" da poco. E' pronto a tornare in campo infatti Gleison Bremer. il centrale brasiliano era ai box per la rottura dei legamenti del crociato e la sua assenza nel corso della stagione si è vista. Il difensore adesso sta per rientrare e potrà tornare a disposizione dell'allenatore e dei compagni di squadra.

I bianconeri però non vogliono certamente fermarsi qua. La lista della spesa è abbastanza nutrita ma il tecnico Igor Tudor ha le idee chiare sui giocatori da acquistare. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, una delle sue richieste sarebbe Leonardo Balerdi, centrale argentino classe 1996 in forza all'Olympique Marsiglia di De Zerbi.