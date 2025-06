Napoli, è fatta per il terzo rinforzo ma Conte ha una priorità per il ritiro

Il Napoli è pronto ad accogliere il terzo rinforzo dell'estate dopo gli arrivi di Kevin De Bruyne e Luca Marianucci. La giornata di ieri infatti è stata determinante per definire l'accordo con il Psv per Noa Lang, vecchio obiettivo di gennaio per sopperire all'assenza di Kvaratskhelia, trovando però in quel momento il muro del club olandese che era impegnato in Champions. 5mln di bonus per raggiungere più o meno i 30mln di euro e strappare l'ok del Psv per l'esterno sinistro che, tra le varie offerte, non ha mai avuto dubbi - né a gennaio né in questa finestra di mercato - sulla scelta di approdare a Napoli. L'inizio della prossima settimana servirà per formalizzare il tutto, ma il Napoli lavora a grande ritmo sul mercato anche per le altre priorità di Antonio Conte che vuole gran parte dei rinforzi per il ritiro di Dimaro che inizierà tra una ventina di giorni.

Accelerata per due tasselli in difesa

Proseguono i contatti per il centravanti, tra il profilo oneroso di Darwin Nunez e quello di Lorenzo Lucca, ma il Napoli in questi giorni proverà a forzare per due rinforzi in difesa. Due elementi che Conte gradirebbe avere subito per poterci lavorare anche dal punto di vista tattica e inserirli così nella propria organizzazione difensiva. Al centro della difesa l'obiettivo è da mesi Sam Beukema. Rispetto a Ndoye, il Napoli - anche con l'inserimento di Zanoli - ha avvicinato quota 30mln di euro dopo aver trovato anche l'accordo con il papà-agente del giocatore per l'ingaggio (intorno ai 3mln di euro). Il giocatore stesso è in pressing sul club rossoblà che resta fermo sui 35mln di euro. Il Napoli vuole definire anche Juanlu Sanchez, 21enne del Siviglia e dell'Under 21 spagnola, ritenuto un profilo interessante in prospettiva ed anche per l'immediato come alternativa a Di Lorenzo (e al posto di Mazzocchi libererebbe da Under lo slot per Beukema) ma che Conte necessita di avere in ritiro per poterlo inserire in tempi rapidi. I 12mln di euro più bonus offerti da Manna nel blitz spagnolo però non bastano: il Siviglia ha rilanciato a 20mln di euro ma ha la necessità di vendere entro il 30 giugno.