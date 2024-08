Ufficiale De Zerbi saluta Sarr: è del Crystal Palace. Via libera a Carboni dall'Inter?

Ismaila Sarr è del Crystal Palace: è ufficiale. Lo comunicano i due club tramite i propri canali social, confermando l'anticipazione di TuttoMercatoWeb di qualche giorno fa.

Per il senegalese, che per quattro stagioni ha militato nel Watford della famiglia Pozzo, gli inglesi verseranno come vi abbiamo raccontato 15 milioni al Marsiglia di Roberto De Zerbi, cui ne va aggiunto eventualmente 1 di bonus in base ai risultati ed alle prestazioni dell'ala. Soltanto nel 2019 Sarr era approdato in Premier League per una cifra di circa 30 milioni di euro, senza però sfondare come inizialmente poteva lasciar presagire. 35 partite per lui nella stagione 2023/24, cinque gol segnati.

Immediato immaginare, come circolato sui media, che ora i francesi abbiano la strada spianata per puntare con forza alla chiusura dell'operazione-Carboni con l'Inter: la cessione di Sarr serve anche per far spazio all'argentino. Una conferma è arrivata diretta è arrivata anche dal presidente nerazzurro Giuseppe Marotta, che a margine della presentazione del francobollo celebrativo emesso da Poste Italiane per lo Scudetto numero venti della Beneamata, si è così espresso: "Stiamo parlando con il Marsiglia e concluderemo a titolo temporaneo mantenendo sempre il controllo sul giocatore".