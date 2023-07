ufficiale Niente ritorno in Italia per Milos Kerkez. Il terzino va al Bournemouth

vedi letture

Milos Kerkez vola in Premier League. Il talento ungherese, obiettivo di mercato della Lazio, è un nuovo giocatore del Bournemouth, che ha annunciato poco fa di aver completato il trasferimento: "Il Bournemouth ha completato l'ingaggio del terzino sinistro Milos Kerkez, giocatore molto quotato e ricercato.

Il 19enne nazionale ungherese arriva per una cifra non rivelata dall'AZ Alkmaar, dopo aver concordato i termini di un contratto a lungo termine.

Kerkez diventa il terzo acquisto estivo del club, dopo Justin Kluivert della Roma e Romain Faivre del Lione".

Crescita lampo

Uno dei terzini più ambiti d'Europa, Kerkez ha scelto di trasferirsi in Premier League nonostante l'interesse di alcuni club che disputeranno la prossima Champions League, come Lazio e Benfica.

L'amministratore delegato del Bournemouth, Neill Blake, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare la firma di Milos, un giovane giocatore di talento con un grande potenziale. Era seguito da numerosi club in Europa, ma è stato felice di unirsi a noi dopo aver conosciuto le nostre ambizioni per il futuro. È un terzino atletico e offensivo, sarà un'aggiunta eccellente alla nostra squadra e non vediamo l'ora di lavorare con lui".

Nato e cresciuto in Serbia, Kerkez ha esordito con il Győr nella seconda divisione ungherese.

È entrato a far parte della Primavera del Milan nel 2021 ma qualche mese dopo è passato all'AZ Alkmaar, con cui ha collezionato 52 presenze in tutte le competizioni la scorsa stagione, registrando cinque gol e sette assist e raggiungendo le semifinali di Europa Conference League.