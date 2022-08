ufficiale Parma, Dierckx torna in Belgio: cessione in prestito con diritto al Genk

Dopo la chiusura della trattativa di qualche giorno fa, il Genk ha annunciato negli scorsi minuti l'acquisto di Daan Dierckx, che arriva dal Parma in prestito con opzione di riscatto. Difensore classe 2003, Dierckx ha trovato molto spazio nella seconda parte della stagione che ha visto i crociati retrocedere in Serie B, restando fermo per tutto lo scorso anno a causa di un infortunio. Ora la nuova avventura in belgio, dove il difensore è nato e cresciuto. Di seguito il comunicato del club:

"Il KRC Genk ingaggia Daan Dierckx (19) dal Parma FC. I club hanno ora raggiunto un accordo per un anno di prestito, con opzione di acquisto. Il 19enne nazionale giovanile belga si unisce alla squadra di Jong Genk, guidata da Somers".