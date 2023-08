ufficiale PSG, ecco il nuovo attaccante. Dal Benfica arriva Gonçalo Ramos

La notizia era nell'aria, annunciata con una clessidra e con una sedia vuota dai social del Paris Saint-Germain. Adesso è arrivata anche l'ufficialità. Gonçalo Ramos è un nuovo giocatore dei rossoblu parigini. L'attaccante portoghese classe 2001 arriva nella Capitale francese dal Benfica con la formula del prestito con diritto di riscatto e presto sarà a disposizione del tecnico Luis Enrique con il compito di rinforzare il pacchetto offensivo.

Dopo 37 presenze e 16 reti con la formazione B del Benfica, Ramos passa stabilmente in prima squadra dove resta per tre stagioni. Nelle varie competizioni sono 106 le presenze complessive con 41 gol. Nell'ultima stagione è arrivata la consacrazione definitiva che gli è valsa la chiamata nel PSG visto che ha realizzato 27 reti in 47 gettoni.