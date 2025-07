Milan, nuovo nome per l'attacco: occhi su Gonçalo Ramos. Mendes un alleato in più

Goncalo Ramos è uno degli obiettivi del Milan per questa estate. Secondo quanto riportato da gazzetta.it, il PSG però non può svenderlo, anche perché lo ha pagato 65 milioni di euro. Il portoghese è reduce da una stagione con 12 partite da titolare in Ligue 1 e una in Champions League, ma è riuscito comunque a segnare 19 gol, non proprio un bottino di una riserva.

Il Diavolo ovviamente non può sborsare certe cifre, ma valuta l'ingaggio in prestito, operazione possibile ad agosto. L'alleato dei rossoneri è Jorge Mendes: l'agente ha appena portato Estupinan e i rapporti restano buoni anche dopo gli alti e bassi con Conceicao e Joao Felix. Igli Tare non ha fretta, è cosciente di dover prendere un numero 9 e conosce come funziona il mercato.

La prima scelta però nella testa di Massimiliano Allegri resta Dusan Vlahovic, per il quale però ancora non ci sono stati passi in avanti significativi. Per l'ex Benfica il problema è legato al costo del cartellino, per il serbo invece è l'ingaggio a rappresentare un ostacolo adesso insormontabile, visto che a Torino percepisce 12 milioni di euro annui e non vorrebbe ridursi il salario. Chissà se con il tempo il classe 2000 cambierà idea.