Ufficiale Via Guardiola, via tutto lo staff: il Manchester City ufficializza altre cinque partenze

Con la conclusione della stagione 2025-26, il Manchester City chiude definitivamente uno dei capitoli più gloriosi della propria storia. Dopo l'addio di Pep Guardiola, che ha lasciato l'Etihad Stadium al termine di un decennio costellato di successi in Inghilterra e in Europa, il club saluta anche diversi membri chiave dello staff tecnico che hanno accompagnato il tecnico spagnolo durante la sua avventura ai Citizens.

Oltre all'ex allenatore di Barcellona e Bayern Monaco, lasciano Manchester anche gli assistenti Pep Lijnders e Kolo Touré. A loro si aggiungono il preparatore atletico Lorenzo Buenaventura, il consigliere personale di Guardiola, Manel Estiarte, e il preparatore dei portieri Xabi Mancisidor, figure che hanno avuto un ruolo importante nella costruzione dei successi del club negli ultimi anni.

Attraverso un comunicato ufficiale, il Manchester City ha confermato la separazione da tutti e cinque i collaboratori: "Confermiamo la partenza di Pep Lijnders, Kolo Touré, Lorenzo Buenaventura, Manel Estiarte e Xabi Mancisidor al termine della stagione 2025-26. Tutto il Manchester City desidera ringraziarli per il duro lavoro, la professionalità e la dedizione dimostrata, augurando loro il meglio per il futuro".