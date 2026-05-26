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Torino, prolungato il contratto del centrocampista Ilkhan. Attivata l'opzione per un anno

Torino, prolungato il contratto del centrocampista Ilkhan. Attivata l'opzione per un annoTUTTO mercato WEB
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Dimitri Conti
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Dimitri Conti
ieri alle 18:36Serie A

Il Torino ha annunciato l'estensione del contratto con il giovane centrocampista turco Emirhan Ilkhan (21 anni). Si legge, nella nota ufficiale diramata dal club granata: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver esercitato l'opzione per il prolungamento del contratto del calciatore Emirhan İlkhan fino al 30 giugno 2027".

Il comunicato del prolungamento di contratto con il Torino si sofferma poi sugli aspetti anagrafici e sull'inizio della carriera dello stesso Ilkhan: "Nato a Istanbul il primo giugno 2004 e cresciuto nel settore giovanile del Beşiktaş — con cui ha collezionato anche importanti esperienze internazionali nella UEFA Youth League — İlkhan ha esordito tra i professionisti a soli 17 anni, conquistando la Supercoppa di Turchia contro l’Antalyaspor il 5 gennaio 2022. Successivamente ha totalizzato 11 presenze e una rete in Süper Lig".

Prosegue e si conclude poi così la nota del Torino a proposito di Ilkhan, con gli ultimi passi della sua carriera: "Approdato al Toro nell'estate del 2022, nel suo primo anno in Italia ha collezionato 4 apparizioni in maglia granata. Dopo i successivi periodi in prestito, prima alla Sampdoria (8 presenze) e poi al Başakşehir (34 presenze e 2 gol), nella stagione 2025-26 ha totalizzato 22 presenze e 2 reti tra campionato e Coppa Italia con la divisa del Torino".

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