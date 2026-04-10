Zidane CT della Francia, Deschamps al Real Madrid? Ipotesi suggestiva e realizzabile

Il Real Madrid guarda già al futuro e, mentre Alvaro Arbeloa prova a guadagnarsi la conferma, spunta un nome a sorpresa per la panchina: quello di Didier Deschamps.

Secondo indiscrezioni provenienti dalla Francia, il commissario tecnico della Nazionale francese sarebbe entrato nella lista dei candidati valutati dal club spagnolo per la prossima stagione. Uno scenario che si inserisce in un possibile "incrocio" di panchine: mentre il futuro di Zinedine Zidane sembra sempre più legato alla guida dei Bleus dopo il Mondiale 2026, il Real potrebbe affidarsi proprio a Deschamps.

Una candidatura che, a prima vista, sorprende. Il tecnico francese non ha mai incarnato pienamente il profilo tipico dell’allenatore madridista, spesso associato a un calcio spettacolare. Tuttavia, il suo pragmatismo e soprattutto il palmarès costruito alla guida della Francia lo rendono una figura estremamente credibile sul mercato internazionale. Lo stesso Deschamps, del resto, ha chiarito di non avere alcuna intenzione di ritirarsi al termine della sua esperienza con la nazionale: "Chiudo una parentesi lunga e straordinaria, ma non vado in pensione. Il futuro sarà diverso, ma altrettanto stimolante", aveva dichiarato qualche mese fa, lasciando intendere la volontà di tornare alla guida di un club.

Il Real Madrid, che si prepara a una nuova rivoluzione dopo una stagione complicata e cominciata con Xabi Alonso, valuta diversi profili. Tra questi figura anche Jürgen Klopp; quel che è certo è che pochi tecnici possono vantare esperienza, carisma e successi paragonabili a quelli di Deschamps. Una pista concreta.