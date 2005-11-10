Ufficiale Amburgo, prosegue l'avventura del portoghese Fernandes: ha rinnovato col club

L'Amburgo ha prolungato in anticipo il contratto del portiere Daniel Heuer Fernandes, assicurandosi così le prestazioni di uno dei suoi giocatori chiave e beniamini dei tifosi degli ultimi anni. Il portiere trentatreenne fa parte dei 'Pantaloncini Rossi' dall'estate del 2019 e nel 2026/27 inizierà la sua ottava stagione con la maglia a rombo del club.

La carriera

Daniel Heuer Fernandes è arrivato all'HSV nel 2019 dal SV Darmstadt 98, allora rivale in seconda divisione, e da allora ha collezionato 190 presenze con la maglia del club. Questo lo rende il secondo portiere con più presenze nella rosa attuale dell'HSV, dietro a Bakery Jatta (233). Ma non è tutto: tra i portieri nella storia dell'HSV, solo sette hanno disputato più partite ufficiali con la maglia a rombo di Heuer Fernandes. Frank Rost (203) e Özcan Arkoc (207) lo seguono a ruota, mentre la leggenda del club Horst Schnoor (507), scomparso quest'anno, detiene il primato con un notevole distacco.

L'ultima stagione

Nella scorsa stagione, Heuer Fernandes ha esordito in Bundesliga con l'HSV, diventando un punto fermo con 33 presenze e 2.970 minuti giocati, e guadagnandosi un'ottima reputazione: il 33enne ha mantenuto la porta inviolata in sei occasioni (8° in campionato), ha parato 106 tiri (7°) e ha conquistato il primo posto nella classifica dei portieri della rivista Kicker con una valutazione media di 2,79. Ora, il portiere tedesco-portoghese continua la sua serie di successi con l'HSV.