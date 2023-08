ufficiale Napoli femminile, doppio innesto: arrivano Pettenuzzo e Chmielinski

Il Napoli Femminile rende noto di essersi assicurato le prestazioni sportive di Tecla Pettenuzzo fino al 30 giugno 2025 (con opzione per un’altra stagione). Pettenuzzo, nata a Vicenza il 30 novembre del 1999, è un difensore che arriva dalla Sampdoria - formazione con la quale lo scorso anno ha disputato 21 partite mettendo a segno anche un gol. Per lei anche 41 apparizioni con la Roma (che ne deteneva il cartellino), 22 con il Sassuolo (una rete all’attivo) e 17 con il Brescia sempre in massima serie.

Contestualmente il Napoli Femminile rende noto di essersi assicurato le prestazioni sportive di Gina Maria Chmielinski a partire dalla stagione 2023/2024. Chmielinski, nata a Ludwigsfelde il 7 giugno del 2000, è una centrocampista tedesca che lo scorso anno giocava nel Rosengard in Svezia (21 presenze ed una rete) dopo aver militato per sei anni nel Turbine Potsdam (105 gare e 12 gol).