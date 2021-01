esclusiva Bernardo: "Caiazzo-Soggiu futuro bianconero. Panzeri-Sassuolo? Fase di stallo"

Nei giorni scorsi la Juventus Women ha annunciato la promozione in prima squadra di due stelline della Primavera come il portiere Valentina Soggiu e il difensore Sara Caiazzo entrambe classe 2003. Per parlare del loro futuro e di quello di un'altra talentuosa bianconera come Vanessa Panzeri, classe 2000, la nostra redazione ha sentito il loro procuratore Simone Bernardo: “Si tratta di un bel premio per Soggiu e Caiazzo, anche se io me l'aspettavo. Sono due giocatrici che stanno facendo molto bene con la Primavera e inoltre due ragazze con la testa sulle spalle. Credo che il mix fra caratteristiche tecniche e umane abbia permesso loro di salire in prima squadra e restarci. Sono due calciatrici che possono segnare il prossimo decennio bianconero”.

Per loro si prevede un percorso in prestito simile ad altre giovani bianconere nella prossima stagione?

“Sì, qualcosa di simile a quanto accaduto a Margherita Brscic che ora è all'Empoli, soprattutto per Caiazzo. Per Soggiu potrebbe esserci un altro anno di crescita in bianconero visto che non è facile per un portiere classe 2003 trovare spazio. Comunque a entrambe farebbe bene un'esperienza di vita lontano da Torino”.

Per Panzeri qual è la situazione invece?

“Lei è a Sassuolo in attesa , ma ancora non ha firmato nulla. Ci sono state delle frenate e l'inserimento di altri club nelle ultime ore e non capiamo cosa stia aspettando la società emiliana visto che l'accordo era stato trovato. Sia io, sia la Juventus ci stiamo stufando di questa situazione e se la situazione non si sbloccherà entro il fine settimana credo che il futuro di Panzeri sarà altrove”.