La Juventus Women attraverso i propri profili social ha riaccolto in bianconero Vanessa Panzeri dopo il prestito semestrale al Pomigliano. La centrale difensiva classe 2000 potrebbe ora restare in forza alla squadra di Montemurro visto il grave infortunio subito da Cecilia Salvai che rientrerà solo nella prossima stagione.

Panzeri is back! 💪

Vanessa Panzeri has returned from her loan spell at Pomigliano to see out the remainder of the season with Juventus Women ⚪️⚫️ pic.twitter.com/KEuOjf9wkm

— Juventus Women (@JuventusFCWomen) December 30, 2021