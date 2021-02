Euro '22, il Portogallo non va oltre il 2-0. All'Italia domani basterà vincere con almeno due reti

Dalle gare valide per la qualificazione all’Europeo femminile del 2022 arrivano buone notizie per l’Italia, che domani chiuderà il proprio girone contro Israele (ore 17:30 diretta su Rai2). Il Portogallo infatti ha vinto solo 2-0 contro la Scozia regalando così la qualificazione diretta a Inghilterra 2022 all’Austria e facendo un grande assist, dopo quello della Finlandia la scorsa settimana, alle azzurre che ora per conquistare l’ultimo pass diretto per il torneo continentale dovrà vincere segnando due reti contro Israele.

Le azzurre coi tre punti aggancerebbero le lusitane e la Svizzera e a quel punto bisognerebbe fare i conti con gol segnati e differenza reti. Se contro il Portogallo la bilancia pende nettamente a favore dell’Italia nei confronti delle elvetiche la forbice si accorcia e per questo servirà segnare almeno due reti nella gara di domani. In caso di 2-1 infatti Italia e Svizzera finirebbero pari sia come gol segnati sia come differenza reti, ma verrebbero premiate le azzurre per il maggior numero di reti in trasferta.

Questa la situazione delle seconde in attesa della gara di domani dell’Italia:

1 Islanda 19 (8 gare) (Differenza reti +20, Gol fatti 25) - Qualificata a Euro 2022

2 Austria 19 (8 gare) (Differenza reti +19, Gol fatti 22) – Qualificata a Euro 2022

3 Svizzera 19 (8 gare) (Differenza reti +14, Gol fatti 20, gol in trasferta 6)

4 Portogallo 19 (8 gare) (Differenza reti +8, Gol fatti 10)

5 Russia 18 (8 gare)

6 Repubblica Ceca 16 (8 gare)

7Italia 16 (7 gare) (Differenza reti +13, Gol fatti 18, gol in trasferta 10)

8 Ucraina 15 (8 gare)

9 Irlanda del Nord D 14 (8 gare)