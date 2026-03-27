Fiorentina, Catena: "Vogliamo il terzo posto. Contro la Juventus due gare fondamentali"

Ospite di Radio FirenzeViola, durante la trasmissione 'L'altra metà della Viola', la centrocampista Michela Catena ha parlato del momento della squadra in piena lotta per il terzo posto che vale l'accesso alla Women's Champions League: "Saranno due settimane molto toste quelle che ci aspettano alla ripresa dalla sosta. Per fortuna lo scorso weekend i risultati in campionato non ci hanno troppo penalizzato, siamo ancora in gioco su tutte le competizioni. Noi da inizio stagione lottiamo sempre per le prime posizioni, ora dobbiamo cercare di lavorare sodo e cercare di agguantare il terzo".

Quanto è importante ora nel periodo di sosta mantenere il ritmo partita: "Quest'anno le soste ci hanno portato via abbastanza tempo e diverse giocatrici rispetto agli scorsi anni. Interrompere il lavoro che stavamo facendo ci penalizza anche se sappiamo che la stagione è fatta così. Chi andrà in nazionale darà il massimo per la sua nazione, poi quando tornerà sarà concentrata al 100% sugli obbiettivi del club. - si legge su FirenzeViola.it - Finita una partita uno vorrebbe subito giocare quella dopo, fare uno stacco e non lavorare con un obbiettivo preciso di porta via la concentrazione anche se ti aiuta a lavorare in modo individuale".

La settimana che vi porterà verso la Juventus che settimana è?: "Una settimana fondamentale, abbiamo parlato tanto e a partire da questo sabato partiremo a prepararla. Ci siamo dette che saranno due partite (in Coppa Italia e in Serie A Women NdR) fondamentali per il proseguo della stagione anche se al momento siamo focalizzate su quella di domenica. Dobbiamo fare un bel lavoro perché rimontare due gol non è mai semplice. Sappiamo dell'importanza della partita, basta fare un gol per riaprire tutto, soprattutto nei primi minuti e stando attente a non subirne".