Fiorentina, Catena: "Il calcio è sempre stata passione. Ora per fortuna è diventato un lavoro"

Nel corso del nuovo format ‘Intervista col Futuro’ della Serie A Women in collaborazione con lo sponsor Athora Italia, la centrocampista della Fiorentina Michela Catena ha parlato della sua passione per il calcio e di come sia diventato un vero e proprio lavoro nel corso del tempo: “Per me il calcio è una passione, che ho fin da quando ero piccola e che ora, per fortuna, sono riuscita a trasformare nel mio lavoro. Che potesse diventare qualcosa di più l’ho capito quando ho smesso come un gioco, un’attività post scuola, e ho iniziato a pensare che era una cosa che volevo fare veramente. Crescendo mi sono informata e guardare con un occhio più critico e a sentirmi sempre più parte del gioco.

Quando hai capito che poteva diventare il suo lavoro?

“L’ho capito quando ero già grandicella, perché a 10-11 anni pensi sia solo una passione, ma poi quando cresci, inizi a spostarti e guardarti attorno vedendo gente che ha più esperienza e conoscenze, capisci che stai andando in quella direzione e poi col professionismo è diventato davvero il mio lavoro”.

Nel futuro che ruolo avrà il calcio per lei?

“Il posto che il calcio occupa nella mia vita non cambierà mai, lo continuerò a seguire in tutte le sue forme perché, anche se la mia strada sarà magari un’altra, riuscirà sempre a darmi quella gioia e quella serenità che mi dà tuttora”.