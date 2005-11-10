Ufficiale Fiorentina, la danese Bredgaard proseguirà in viola: ha firmato fino al 2028

La centrocampista è arrivata in Italia nel 2024: in 45 presenze ha messo a segno nove reti

"ACF Fiorentina è lieta di comunicare di aver rinnovato l’accordo con la calciatrice Sofie Bredgaard fino al 30 Giugno 2028. La centrocampista della Nazionale Danese, a Firenze dal 2024, si è resa protagonista in questa stagione, trascinando la squadra a suon di gol. La sua carriera proseguirà con il Viola del nostro club".

Con questo comunicato il club viola ha annunciato la firma sul contratto della centrocampista danese che in 45 presenze con le toscane ha messo a segno nove reti.

"Sono molto felice e orgogliosa di rinnovare il mio contratto con la Fiorentina. - ha commentato la giocatrice ai canali ufficiali - Voglio ringraziare la Famiglia Commisso e la dirigenza per aver creduto in me e nelle mie capacità. Sento davvero che questo è il posto giusto per me e sono certa che insieme potremo crescere ancora molto. Vedo molto potenziale in questo club e adesso dobbiamo solo dimostrarlo. Sono sicura che lo faremo. Firenze, la Fiorentina, il Rocco B. Commisso Viola Park e tutte le persone che lavorano nel club sono diventate davvero speciali per me."