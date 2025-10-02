Fiorentina Femminile, Bredgaard: "Napoli ha energie. Puntiamo sul nostro gioco"
Attraverso i canali ufficiali della Fiorentina Femminile arrivano alcune dichiarazioni di Sofie Bredgaard, centrocampista danese classe 2002, approdata in viola nell'estate 2024.
"Il primo anno ho imparato ad adattarmi in questa nuova realtà. Adesso mi sento pronta e non vedo l'ora d'iniziare. Ogni inizio è difficile, il Napoli ha energie e voglia di fare bene. Dobbiamo concentrarci su noi stesse e sul gioco espresso nel precampionato.
Sento la fiducia del mister e delle mie compagne. Questo mi spinge a cercare di dare ancora di più in campo. Siamo una squadra forte, con la giusta mentalità e un ottimo ambiente. Siamo cresciute tanto e abbiamo i mezzi per essere protagoniste".
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
