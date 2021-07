Fiorentina Fem, Panico: “Riprendo un percorso interrotto”. Barone: “Saremo competitivi”

La nuova allenatrice della Fiorentina Femminile Patrizia Panico è stata presentata ufficialmente quest’oggi rilasciando un’intervista ai microfoni del sito ufficiale viola: “Sono contentissima di essere qui perché Firenze per me è un percorso interrotto. E poi si tratta di una panchina importante e un club prestigioso. Ho ottimi ricordi da calciatrice di questa piazza, ma anche la delusione per la mancata Champions League, l’affetto ricevuto, anche in questi giorni, mi fa capire che l'entusiasmo e la vicinanza dei tifosi saranno sempre con noi. Per natura non amo perdere mai, neanche a carte, la mia aspettativa è di creare una squadra che non molla mai, che se sconfitta ha comunque dato tutto sul campo e l'avversario si è rivelato più forte”.

Queste invece le parole del direttore generale Joe Barone nel corso della presentazione dell’alllenatrice: "Ha tanta esperienza nel calcio femminile italiano ma anche in quello maschile, torna a Firenze con un ruolo importante e porta qui quell'esperienza. Obiettivi? Abbiamo fatto un investimento importante con il viola Park, dove si alleneranno e giocheranno anche le ragazze, perché il passaggio al professionismo sarà uno step importante per il calcio femminile. Ci aspettiamo un campionato importante, abbiamo una buona base di giocatrici cresciute qui, poi ci sono dei cambiamenti ma aspettiamo una squadra competitiva".