Fiorentina Femminile, idea Bjorkengren per la panchina. Ma c'è anche l'Atletico Madrid

vedi letture

Nome nuovo - dopo quelli di Piovani e Montemurro - per la panchina della Fiorentina Femminile nella prossima stagione. Secondo quanto riferito da Soccerdonna.de il club viola avrebbe messo gli occhi su Kim Bjorkengren attualmente alla guida dell'Apollon Ladies ed ex di Linkopings e Beijing Phoenix. Lo svedese, primo a vincere un titolo sia in patria sia all’estero, però piace anche a un altro grande club europeo come l’Atletico Madrid.