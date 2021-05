Fiorentina Femminile, per la panchina piace Guarino della Juve. Buso possibile alternativa

A fine stagione le strade della Fiorentina Femminile e di Antonio Cincotta si separeranno dopo un quinquennio vincente (uno scudetto, due Coppa Italia e una Supercoppa) per aprire un nuovo ciclo che in Toscana sperano altrettanto vincente. Secondo quanto riferito da Firenzeviola.it la dirigenza starebbe pensando a un vero e proprio colpo da novanta per la propria panchina. Il nome è quello di Rita Guarino, vincitrice di quattro scudetti consecutivi alla guida della Juventus, ma in procinto di lasciare la piazza piemontese nonostante un contratto fino al 2022. Non sarà facile per la Fiorentina convincere Guarino visto che l’allenatrice è data in pole per la sostituzione della ct Bertolini sulla panchina azzurra dopo l’Europeo del prossimo anno. L’alternativa potrebbe essere rappresentata da una soluzione interna con il passaggio di Renato Buso, ora alla guida dell’Under 18 maschile, sulla panchina della prima squadra femminile.