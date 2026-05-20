Ufficiale
Mantova, interrotto il rapporto con il ds Rinaudo e il suo collaboratore Bogdani
TUTTO mercato WEB
Mantova 1911 annuncia l’interruzione del rapporto di collaborazione con il direttore sportivo Leandro Rinaudo ed il collaboratore Erjon Bogdani.
La Società BiancoRossa con il presidente Filippo Piccoli in testa intende porgere a Leandro Rinaudo e Erjon Bogdani un sentito, oltre che doveroso, ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto, determinante per il conseguimento dell’obiettivo raggiunto.
A Rinaudo e Bogdani l’augurio di poter ottenere nel rispettivo futuro nuove soddisfazioni sia dal punto di vista umano che professionale.
Altre notizie Serie B
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: le uscite… e tutte le entrate. Juve: Spalletti è la soluzione. Milan: il destino di Allegri. Napoli: l’uscita di Conte e il preferito di DeLa. E il piano Roma
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Il punto sulle grandi manovre Inter. Trattativa col Liverpool per chiudere Jones (e Frattesi resta in uscita)
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile