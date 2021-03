Fiorentina-Manchester City, le formazioni ufficiali: Clelland e Baldi con Sabatino. C'è Lavelle

La Fiorentina per provare l’impresa impossibile, ovvero rimontare il 3-0 dell’andata, si affida al tridente con la giovane Baldi al fianco di Sabatino e Clelland. A centrocampo conferma per il trio Middag, Adami e Vigilucci, così come in difesa Cordia e Quinn saranno le centrali. Cambia rispetto all’andata invece il Manchester City che ritrova la statunitense Lavelle in mezzo al campo e arretra Stanway in difesa come terzino destro. Davanti Whithe sarà la centravanti con Beckie ed Hemp ai suoi fianchi. Queste le formazioni ufficiali della gara che avrà inizio alle 14:00 al Franchi di Firenze:

Fiorentina (4-3-3): Schroffenegger; Thogersen, Cordia, Quinn, Zanoli;, Vigilucci, Adami, Middag; Baldi, Sabatino, Clelland. Allenatore: Cincotta

Manchester City (4-3-3): Benamur Taieb; Stanway, Dahlkemper, Morgan, Greenwood; Lavelle, Walsh, Weir; Beckie, White, Hemp. Allenatore: Taylor