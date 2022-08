ufficiale Rinforzo in difesa per l'Inter Women. Arriva l'ungherese Fordos

Rinforzo in difesa per l'Inter Women, che si assicura la classe 2002 Beatrix Fordos: la giocatrice ungherese approda in nerazzurro dopo una stagione nella Lazio, e firma un biennale.

Questo il comunicato:

"FC Internazionale Milano comunica l'arrivo in nerazzurro di Beatrix Fordos. Il difensore ungherese classe 2002 ha firmato con il Club un contratto fino al 30 giugno 2024".