Ufficiale Il Bologna punta alla Serie A e piazza altri due colpi: arrivano Spinelli e Nocchi

Il Bologna ha intenzione di fare sul serio per conquistare la promozione in Serie A in questa stagione e piazza altri due colpi dalla massima serie come la centrale Spinelli dal Como Women e Nocchi, svincolatasi dal Sassuolo. Questo il comunicato:

Il Bologna Women continua le sue operazioni in entrata: dopo Linda Masini, Linda Tucceri Cimini e Alice Giai arrivano in rossoblù Giorgia Spinelli e Isotta Nocchi. La prima si trasferisce, a titolo temporaneo, da F.C. Como Women, mentre la seconda approda sotto le Due Torri da svincolata. Entrambe si legano al nostro Club fino al 30/6/2025.

Spinelli, nata a Ponte San Pietro (BG) il 12/12/1994, è un difensore duttile di piede sinistro che può essere utilizzato sia centrale, che terzino. Inizia a giocare a calcio tra Osio Sotto e Voluntas Osio, piccole realtà vicine a casa, venendo notata nel 2009 dall’Atalanta che la inserisce in una squadra interamente femminile. Con la maglia nerazzurra prosegue il suo percorso di formazione nelle giovanili e trova i primi minuti tra le grandi, trasferendosi quindi al Mozzanica nell’estate 2011. Nel 2014 accetta l’offerta dell’Inter Milano, prima in prestito e di seguito a titolo definitivo, iniziando a farsi spazio in una prima squadra: talmente tanto che, nel 2017 e per le successive tre stagioni, veste la maglia dello Stade de Reims, in Francia, disputando la Serie B francese prima e la A nella terza annata. L’interruzione dei campionati per via del Covid la convince a tornare nella massima categoria italiana, tra Milan, Sampdoria e Fiorentina. Dall’agosto scorso era in forza al Como Women. In maglia azzurra, Spinelli ha giocato con Under 17, Under 19, Under 23 e Nazionale maggiore.

«Adoro le sfide», le parole di Giorgia. «Il progetto del Bologna mi ha colpito fin da subito per la sua ambizione e il desiderio di crescere velocemente, valori che rispecchiano il mio modo di vivere il calcio. Porto sicuramente la mia esperienza, i centimetri nei duelli aerei, il mio mancino, ma soprattutto la voglia e la disponibilità di mettermi in gioco a 360° per il bene della squadra. Inoltre, conoscendo già alcune compagne sarà più facile integrarmi rapidamente e costruire un legame forte con il gruppo per raggiungere insieme i nostri obiettivi».

Nocchi, nata a Firenze il 24/11/1996, è un attaccante esterno di piede destro. La sua carriera comincia nelle giovanili del Firenze fino al 2015, quando il club viola diventa A.C.F. Fiorentina. Nelle due annate successive passa in Serie B in prestito ad Arezzo e Florentia, con quest’ultima centra anche la promozione in A. Nell’estate 2018 veste nuovamente la casacca gigliata, prima di trasferirsi a titolo temporaneo (da dicembre dello stesso anno) da Florentia, Napoli ed Empoli. A inizio stagione 2022-2023 passa definitivamente al Sassuolo, che nell’estate 2023 la presta all’Arezzo in Serie B. Nella scorsa finestra estiva rientra in neroverde, prima di svincolarsi e vestire i colori rossoblù.

«Nella prima parte di campionato la squadra ha fatto molto bene», le dichiarazioni del nostro nuovo esterno. «Si è dimostrata all’altezza per competere nella parte alta della classifica. Bologna è una società in crescita con dei valori che apprezzo, la città ha bisogno di una squadra femminile di risonanza e io spero di poter aiutare in questo grande progetto».

Spinelli indosserà il numero 4, mentre Nocchi il 7.