Ufficiale Como Women, un doppio arrivo dalla Fiorentina: ecco Schroffenegger e Spinelli

"Ho accettato questa nuova sfida con grande entusiasmo e cercherò di mettermi a disposizione per portare un contributo significativo al Como Women. Voglio aiutare la squadra ad arrivare il più in alto possibile": queste le prime parole di Giorgia Spinelli da calciatrice del F.C. Como Women. Il difensore classe 1994, come si legge sui canali ufficiali della società, arriva a Como dalla Fiorentina dopo una lunga carriera sia a livello nazionale che internazionale, firmando un contratto fino al 2026.

Ma, nella giornata degli annunci per la formazione lariana (di questa mattina quello di mister Stefano Sottili e Alice Guagni), la stessa non si ferma qui: vestirà la maglia della formazione lombarda anche Katja Schroffenegger. Il portiere, classe 1991, arriva a titolo definitivo firmando un contratto fino al 30 giugno 2026, dopo quattro anni alla Fiorentina in cui ha collezionato 67 presenze.

“Il progetto del Como Women mi ha affascinato sin dalla prima chiamata e ho tanta voglia di crescere insieme a questo club. Non vedo l‘ora di scrivere le prossime pagine insieme”, le sue prime parole ai canali ufficiali del club.