Ufficiale Inghilterra, dopo 84 presenze si ritira Rachel Daly. Campionessa d'Europa nel 2022

I quattro minuti finali, più recupero, giocati nella giornata di ieri contro l’Irlanda nella seconda gara delle qualificazioni all’Europeo 2025, sono stati gli ultimi in cui Rachel Daly ha indossato la maglia dell’Inghilterra concludendo così a 32 anni una militanza iniziata nel 2016 e che l’ha portata a collezionato 84 presenze con 16 gol vincendo il primo titolo europeo, nel 2022 in casa, nella storia delle Leonesse.

“Mi piacerebbe giocare per l’Inghilterra per sempre, ma è giusto per me il momento di appendere le scarpe al chiodo sulla scena internazionale. - ha spiegato Daly - È un giorno estremamente difficile per me, un giorno pieno di riflessioni e immensa gratitudine. È stato un privilegio giocare e rappresentare l’Inghilterra. Vincere gli Europei e raggiungere la finale del Mondiale ha significato un grande cambiamento per me come calciatrice e persona. Resterò la tifosa numero uno dell’Inghilterra”.