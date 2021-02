Italdonne, Di Guglielmo fa l'esordio. E L'Empoli la celebra con le altre due compagne d'azzurro

L’Empoli si gode le sue tre calciatrici in azzurro – Benedetta Glionna, Lucia Di Guglielmo e Cecilia Prugna – dopo la vittoria su Israele per 12-0 che ha visto le prime due scendere in campo, con esordio assoluto in azzurro per il terzino e capitano Di Guglielmo, mentre la terza era in tribuna con le compagne. Questi i post su Instagram della società toscana: