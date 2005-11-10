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Italdonne, martedì in palio la finale playoff dei Mondiali: le azzurre accompagnate dalla voce di Bravi

Claudia Marrone
autore
Claudia Marrone
ieri alle 23:19Calcio femminile
11.10.2026 23:19Calcio femminile
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

‘Tutti a Firenze’. Questo il messaggio veicolato sui propri profili social dal commissario della FIGC Giovanni Malagò, tra i primi a congratularsi con la Nazionale Femminile per la fondamentale vittoria con la Bielorussia nella gara andata del primo turno dei play-off mondiali disputata sul neutro di Tbilisi. Le Azzurre sono già a Firenze e nel pomeriggio – dopo il lungo viaggio di rientro dalla Georgia – sono tornate al lavoro tra campo e palestra per iniziare a preparare l’appuntamento di martedì (ore 18.15, Rai 2) allo stadio ‘Artemio Franchi’. I tifosi, pronti a far sentire tutto il loro calore, avranno invece ancora quattro giorni di tempo per acquistare i biglietti e sostenere la squadra nella sfida che vale la finale degli spareggi (contro Finlandia o Serbia) verso la fase finale del torneo iridato.

I presupposti per vivere un’altra serata a forti tinte azzurre ci sono tutti: l’Italia, seguita ieri su Rai 2 da quasi 500mila spettatori (share del 3,9%), vuole dare seguito al 2-0 firmato da Piemonte e Polli per continuare a sognare il pass per Brasile 2027. Lo farà in un impianto dove ha già scritto pagine indelebili della sua storia, festeggiando con due goleade e con il pubblico presente sugli spalti le qualificazioni al Mondiale del 2019 e all’Europeo del 2022. La città (e non solo) si appresta ancora una volta a rispondere presente, per colorare le tribune e seguire da vicino le giocate di Severini - capitana della Fiorentina che non vede l’ora di rigiocare al ‘Franchi’ - e compagne. Sarà possibile acquistare i tagliandi, fino al calcio d’inizio dell’incontro, sul sito ticketing.figc.it e presso le agenzie Vivaticket, con riduzioni per Under 20, Over 65, studenti universitari e abbonati del club viola.

Oltre agli spettatori, al ‘Franchi’ ci sarà anche Michele Bravi ad accompagnare con la voce le giocate della Nazionale Femminile. L’artista umbro, con la sua performance in programma durante l’intervallo, farà da colonna sonora alla prima uscita casalinga stagionale della selezione allenata da Andrea Soncin, dando vita a un nuovo capitolo del binomio Azzurre-musica contraddistinto, solo nell’ultimo anno, dalle esibizioni di Carl Brave, Baby K, Sarah Toscano e Lorenzo Fragola. Previsto come sempre anche il coinvolgimento di Radio Italia, media partner delle Nazionali, presente allo stadio con la sua musica per intrattenere il pubblico nel pre-partita.

Fonte: Figc Femminile

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